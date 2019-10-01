CHP'li Mahmut Tanal, AK Partili vekili öve öve bitiremedi

01.10.2019 14:59

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in sert sözlerle eleştirdiği AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na destek verdi.

METİNER NE DEMİŞTİ?

Metiner, Yeneroğlu ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Tarzı ve tutumu asla parti aidiyeti ile bağdaşmıyor. Yeneroğlu ayrılmak için kendine başka libaslar giydirmesin ve partimizi de haksız yere suçlamaktan vazgeçsin" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu

CHP'Lİ TANAL, ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Sosyal medya hesabından Metiner'in çıkışını yorumlayan CHP'li Mahmut Tanal, şu değerlendirmeyi yaptı: "Yeneroğlu olması gereken hukuku savunan, üstünlerin değil hukukun üstünlüğünü savunan, siyaseti geçim kaynağı görmeyen, maddi gerçeği arayan, haklıyı haksızdan ,doğruyu yanlıştan, suçluyu suçsuzdan ayıran milletvekilidir. Milletvekili olmak için el öpmemiş, kalem silahşörlüğü de yapmamış."