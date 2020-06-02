CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı Sancaktepe Belediyesi meclis grubunun dünkü oturumunda gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili İlknur Ünlü'nün "Sancaktepe Belediyesi'nde gölge başkanlık dönemi mi yaşanıyor?" şeklindeki sorusu tansiyonu yükseltti.

Olağanüstü toplanan Sancaktepe Belediyesi meclis grubunun dünkü oturumuna Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile CHP Grup Başkanvekili İlknur Ünlü arasında yaşanan atışma damga vurdu.

"GÖLGE BAŞKANLIK DÖNEMİ Mİ YAŞANIYOR?"

Oturumda gündem dışı söz alan CHP'li Ünlü, Başkan Döğücü'ye "Başkan karşımda dururken bir soru yöneltmek istiyorum. Birtakım kişi ve danışmanların belediye başkanının doğrudan ilgilenmesi gereken konularda kararlar verdiği, Şeyma Hanımın sadece protokol görevi yaptığı yönünde Sancaktepe'de yüksek sesle dillendirilen bir söylenti var. Sancaktepe Belediyesi'nde gölge başkanlık dönemi mi yaşanıyor?" şeklinde bir soru yöneltti.

"BEN BURADA ASLANLAR GİBİ BAŞKANIM"

Bu soru karşısında bir hayli sinirlendiği gözlenen Başkan Döğücü, CHP'li Ünlü'ye şu şekilde cevap verdi: "Öyle bir şey yok. Hiçbir başkan hiçkimsenin vesayetini kabul etmez. Danışmanlarım benim emrimde çalışan kişilerdir. Bu kötü niyetli kişilerin beni yıpratma adına, bir kadını belediye başkanı görmekten korktukları için ortaya çıkarmış oldukları bir dedikodudur diye düşünüyorum. Ben burada aslanlar gibi başkanım."