CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor
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CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor

CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Türkiye'nin çeşitli illerinde çıkan orman yangınlarının nedeniyle ilgili soru sorduğunu açıkladı. Özkoç, Soylu'nun kendisine sabotaj bulgusuna rastlanmadığını ve yangın nedenleri arasında aşırı sıcaklıkların ilk sırada olduğunu söyledi.

Türkiye'de etkili olan orman yangınları nedeniyle 4 vatandaşımı hayatını kaybederken, yüzlerce vatandaş da yaralandı. Hayvanların ve evlerin zarar gördüğü yangınların ardından hangi neden ve nedenlerin olduğu ise hala merak ediliyor.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesine ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Özkoç paylaşımında, "İçişleri Bakanı Sn. Soylu'yla görüştüm. Ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarının bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılamadığını söyledi. Yangınların aşırı sıcak dolayısıyla çıkabileceğini düşündüklerini ifade etti" bilgisine yer verdi.

"BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Özkoç paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız bölgede çalışmalara devam ediyor. Tüm ekipler canla, başla yangınlara müdahale ediyor. Yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ediyoruz"

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor - Haberler
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