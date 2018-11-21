CHP'li Belediyenin AK Parti Renklerini Kullandığı İddiası

AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, Hatay'daki bir açılışta CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlığının AK Partinin kurumsal renklerini kullandığını söyledi.

Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının bir açılışta, AK Parti renklerini kullanmasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Güler, paylaşımında, "CHP'li HBB başkanı dün bir açılışta, AK Parti kurumsal renklerini kullandı. Sayın Lütfü Savaş bir kez olsun kendin ol, net dur. Zira duruş önemlidir. Temsil ettiğin CHP'ye saygın yoksa, CHP'ye gönül verenlere olsun." dedi.