CHP'li belediyeler Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden neden ayrılıyor, hangi belediyeler ayrıldı?

CHP'li belediyeler Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden neden ayrılıyor, hangi belediyeler ayrıldı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden ayrılma kararı aldı. Odunpazarı Belediyesi, 2012 yılından bu yana üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden meclis kararıyla ayrıldı. Peki, CHP'li belediyeler Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden neden ayrılıyor,

CHP'li Sinem Dedetaş yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'nin 30 yıldır üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden ayrıldığı öğrenildi. Peki, CHP'li belediyeler Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden neden ayrılıyor, hangi belediyeler ayrıldı?

HANGİ BELEDİYELER TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ'NDEN AYRILDI?

  • CHP'li Sinem Dedetaş yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'nin 30 yıldır üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden ayrıldığı öğrenildi.
  • Odunpazarı Belediyesi, 2012 yılından bu yana üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden meclis kararıyla ayrıldı.

CHP'Lİ BELEDİYELER TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ'NDEN NEDEN AYRILIYOR?

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kararın gerekçesini belediye meclis toplantısında açıkladı.

Son 10 yılda birlikle olan ilişkilerin zayıf olduğunu belirten Kurt, "Hiçbir faaliyet gerçekleştirilmedi, hiçbir etkinliğe davet edilmedik. En son olarak Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerin ve Kıbrıs'ın meşru temsilcisi olarak Rum kesimini kabul etmeleri, bizce son derece yanlış bir karardır. Bu, Türkiye'nin iki devletli Kıbrıs politikasını inkâr anlamına gelir. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ise bu konuda sessiz kalmıştır. Artık bu birliğin bizi temsil edemediğini düşünüyoruz ve bu nedenle birlikten çekilme kararını önerdik" diye konuştu.

Kurt, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi doğrultusunda birliklere üye olunduğunu hatırlatarak, "Bu birlikler, belediyelerin önünü açmak ve Türkiye'ye katkı sunmak amacıyla çalışır. Ancak 1 Mart 2012'de üye olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliği, ne yazık ki bu hedefleri yakalayamamıştır" dedi.

Kıbrıs meselesine de dikkat çeken Kurt, "Türkiye'nin bu kadar önem verdiği bir konuda, kardeş ülkelerimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hâlâ tanımaması, Türkiye'nin dış politikasındaki başarısızlıkla ilgilidir. Ancak Türk dünyasını temsil eden bir birliğin bu konuda sessiz kalması ayrıca düşündürücüdür" ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız

İstanbul'daki 1 saatlik zirve sonrası Zelenski'den ilk açıklama
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Fenerbahçe'de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'e çevrildi

Bu karedeki iki isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu! Dehşet anları kamerada

Okul önünde talihsiz genç kıza dehşeti yaşattı
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu 41 yaşında kansere yenik düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.