CHP'li Sinem Dedetaş yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'nin 30 yıldır üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden ayrıldığı öğrenildi. Peki, CHP'li belediyeler Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden neden ayrılıyor, hangi belediyeler ayrıldı?

HANGİ BELEDİYELER TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ'NDEN AYRILDI?

CHP'li Sinem Dedetaş yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'nin 30 yıldır üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden ayrıldığı öğrenildi.

Odunpazarı Belediyesi, 2012 yılından bu yana üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden meclis kararıyla ayrıldı.

CHP'Lİ BELEDİYELER TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ'NDEN NEDEN AYRILIYOR?

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kararın gerekçesini belediye meclis toplantısında açıkladı.

Son 10 yılda birlikle olan ilişkilerin zayıf olduğunu belirten Kurt, "Hiçbir faaliyet gerçekleştirilmedi, hiçbir etkinliğe davet edilmedik. En son olarak Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerin ve Kıbrıs'ın meşru temsilcisi olarak Rum kesimini kabul etmeleri, bizce son derece yanlış bir karardır. Bu, Türkiye'nin iki devletli Kıbrıs politikasını inkâr anlamına gelir. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ise bu konuda sessiz kalmıştır. Artık bu birliğin bizi temsil edemediğini düşünüyoruz ve bu nedenle birlikten çekilme kararını önerdik" diye konuştu.

Kurt, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi doğrultusunda birliklere üye olunduğunu hatırlatarak, "Bu birlikler, belediyelerin önünü açmak ve Türkiye'ye katkı sunmak amacıyla çalışır. Ancak 1 Mart 2012'de üye olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliği, ne yazık ki bu hedefleri yakalayamamıştır" dedi.

Kıbrıs meselesine de dikkat çeken Kurt, "Türkiye'nin bu kadar önem verdiği bir konuda, kardeş ülkelerimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hâlâ tanımaması, Türkiye'nin dış politikasındaki başarısızlıkla ilgilidir. Ancak Türk dünyasını temsil eden bir birliğin bu konuda sessiz kalması ayrıca düşündürücüdür" ifadelerini kullandı.