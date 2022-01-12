CHP'li Altay: Tüm vakıfların denetim ve kontrolünü istiyoruz - Haberler
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CHP'li Altay: Tüm vakıfların denetim ve kontrolünü istiyoruz

CHP'li Altay: Tüm vakıfların denetim ve kontrolünü istiyoruz
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Politika

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "CHP olarak tüm vakıfların denetim ve kontrolünü istiyoruz" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "CHP olarak tüm vakıfların denetim ve kontrolünü istiyoruz" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Altay, Tbmm'de basın toplantısı düzenledi. Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Enes Kara'nın ölümüyle ilgili CHP'li Altay, "Her gün bir trajedi, her gün bir travma yaşıyoruz. Türkiye'de taciz, tecavüz, intihar cemaat yurtlarında. Soruyorum; devlet nerede? Bu sorun 'kabul edilebilir'in çok üstünde bir hal aldı. Herkesin 'ama'sız, 'fakat'sız gündeme getirmesi lazım. TBMM ne yapıyor, anlamak mümkün değil. Çocuklarını, kadınlarını korumak devletin görevidir. Biz CHP olarak tüm vakıfların denetim ve kontrolünü istiyoruz. Kaçak yurtların, ideolojik eğitimi zorla dayatmanın neticesinde Enes Kara evladımızı kaybettiğimizi bilmenizi istiyoruz" diye konuştu.


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Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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