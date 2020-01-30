: CHP'li Ağbaba, İmamoğlu'nun deprem bölgesini terk etmesinin sebebini açıkladı

30.01.2020 10:11 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:35

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, deprem felaketinin yaşandığı Elazığ'ı terk etmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Ağbaba, "İmamoğlu buradan gitmek istemedi, ki kalmaya gelmişti. Yardımların hepsi dağıtılıp, sorun bir nebze olsun çözülünceye kadar da kalmak niyetindeydi. Ama biz 'Kalma burada, git' deyip yolladım" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN AKLI BURADAN AYRILMIYOR"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya açıklamalarda bulunan Ağbaba, "Telefon kayıtları ortada. Şu an öğle saatine geliyor, sadece bugün sabahtan şu ana kadar 8-10 kez aradı. Biraz önce son aramasını kapattım; Pötürge'nin Bakımlı Köyü'nün çadırlarında sorun varmış, 'Ne yapabiliriz?' diye soruyor. Burada olup da meseleye bu denli vakıf olamayan, işi takip etmek yerine poz verip gezinen onlarca isim sayarım. İmamoğlu'nun kendi burada olmayabilir ama aklı bir an olsun buradan ayrılmıyor, buna sadece ben ve arkadaşlarım değil, köylüler de tanık" şeklinde konuştu.

"KURTARMA VE YARDIM İŞİ AKSIYORDU"

Ağbaba, İmamoğlu'nu bölgeden gönderme sebeplerine ilişkin de, "İmamoğlu, tanınmış bir isim. Öyle olunca birçok insan işi gücü bırakıp yanına gitmek için didiniyor. Kurtarma ve yardım işi aksıyor. Bu tür felaketlerde, yerel olmayan siyasi kimlikler olay yerinde bulunmamalı. Çünkü işin aksamasına neden oluyor" açıklamasını yaptı.

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