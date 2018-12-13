CHP Kırşehir İl Başkanı Yeni Yönetimini Tanıttı

CHP Kırşehir İl Başkanlığına atanan Şeref Baran Genç, yönetim kurulunu kamuoyuna tanıttı.

İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Genç, yeni yönetimin güzel çalışmalar yapacağını söyledi.

CHP'de hangi unvanla, hangi görev olursa olsun bunun büyük bir kıvanç vesilesi olduğunu ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Önümüzde yerel seçimler var. 24 Haziran seçimlerinde milletvekilimizi Kırşehir halkının teveccühü ile Meclis'e gönderdik. Şimdi sırada belediye başkanlığı var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, aday adaylarımıza olan ilgiden anlıyoruz ki başaracağız. Yerel yönetim, yerinden yönetim, katılımcılık bizim genlerimizde var. Kırşehir'i CHP'nin başarılı belediye yönetim anlayışıyla buluşturacağız.

Bu şehir hepimizin, seçimlere hep birlikte hazırlanacağız. Bu kenti hep birlikte yöneteceğiz. Kırşehirimizi de bu anlayışla, hak ettiği biçimde yönetmek için 31 Mart 2019'a, Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırız."

Toplantıya, CHP Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan ve çok sayıda partili katıldı.



CHP Kırşehir İl Başkanlığı Yönetim Kurulu asıl üyeleri, Hüseyin Çakmak, Mehmet Doğrul, Hüseyin Güven, Fatma Gün, Tahsin Şahin, Hatice Koçak, Bilal Yılmazer, Nihat Bostan, Evren Sarı, Yücel Yılmaz, Özlem Şenyüz, Ali Saim Erdem, Ayşe Cem, Hamza Gürsoy, Yusuf Gülsu, Hacı Umucu, Tahsin Ülker, Esme Şan, Ahmet Vuranay ve Kaytan Özdemir'den oluştu.