CHP Karaman İl Başkanlığına Kağnıcı seçildi
CHP Karaman İl Başkanlığına Mustafa Cem Kağnıcı seçildi.
CHP Karaman İl Başkanlığına Mustafa Cem Kağnıcı seçildi.
CHP Karaman İl Kongresi, Yunus Emre Konferans Salonu'nda yapıldı.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in divan başkanlığında yapılan kongrede, tek liste ile seçime gidildi.
Yapılan kongre sonucunda, Mustafa Cem Kağnıcı başkanlığa seçildi.
Kongreye, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti il başkanları, eski il başkanları ile partililer katıldı.