CHP Kahramankazan'da Sarıkaya güven tazeledi
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CHP Kahramankazan'da Sarıkaya güven tazeledi

CHP Kahramankazan İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresinde ilçe başkanı Hasan Sarıkaya, başkanlığa yeniden seçildi.

21.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:20
CHP Kahramankazan'da Sarıkaya güven tazeledi

CHP İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresinde ilçe başkanı Hasan , başkanlığa yeniden seçildi.

Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede divan başkanlığını eski milletvekillerinden yaptı.

Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut ilçe başkanı Hasan Sarıkaya, oy kullanan 45 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, yaptığı konuşmada, parti içi birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "İktidara yürürken içimizdeki birlik ve beraberliğe daha fazla önem vermek durumundayız. Bizim artık yeni bir örgüt anlayışına ihtiyacımız var. CHP sadece kendi partililerinin sorunlarını çözecek bir parti değil. Bizim dışımızda geniş kesimlerin temsilcisiyiz. Eğer biz yapısal sorunlarımızdan uzaklaşamaz, örgütlük düzeyimizi artıramazsak iktidara yeterince hazırlanmamış oluruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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