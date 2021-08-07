CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, "YaşamHak Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "YaşamHak Projesi" ile şiddet mağduru kadınlara, istismara uğramış çocuklara ve yakınlarına destek hizmeti sunduklarını söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "YaşamHak Projesi" ile şiddet mağduru kadınlara, istismara uğramış çocuklara ve yakınlarına destek hizmeti sunduklarını söyledi.

Artvin temasları kapsamında ilk olarak Belediye Başkanı Demirhan Elçin'i ziyaret eden Nazlıaka, daha sonra Halk Eğitim Merkezi ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaretinde kadınlarla bir araya geldi.

Nazlıaka, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odasında düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projeyle şiddet mağduru kadınlara ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

"YaşamHak Projesi" ile ilgili bilgi veren Nazlıaka, "Genel merkezimizde kurduğumuz çağrı merkezi kanalıyla bizleri arayan tüm şiddet mağduru kadınlara, istismara uğramış çocuklara ve onların yakınlarına destek hizmetleri sunuyoruz." diye konuştu.

Proje kapsamında ilgili kurumlarla yaptıkları anlaşmalarla 81 ilde ücretsiz hukuk ve psikolojik danışmanlık hizmeti de verdiklerini aktaran Nazlıaka, "Belediyelerimizin olduğu yerlerde, bu kız kardeşlerimize dayanışmayı yükseltecek hizmetler götürüyoruz. Duruşmalarda, hastanelerde, karakollarda bu kız kardeşlerimizin yanında oluyoruz." ifadelerini kullandı.

İktidara geldiklerinde Kadın Bakanlığı kurarak kadına yönelik şiddeti tam anlamıyla sıfırlayacaklarını dile getiren Nazlıaka, "Kadınlar için can simidi olan İstanbul Sözleşmesi de yeniden yürürlüğe girecek. Kadın erkek eşit bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

CHP Kadın Kolları olarak örgütlenmeyi kendilerine hedef olarak belirlediklerine işaret eden Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Bu amaçla önce illerdeki örgütlenmeyi tamamladık. Ardından da ilçe örgütlenmemizi tamamladık. 973 ilçede örgütlendik, arkasından mahalle örgütlenmemizi tamamladık. Daha doğrusu yıl sonuna kadar tamamlayacağız ama Artvin'de tamamladık. Örgütlenme çalışmaları devam ederken bir taraftan da partiye yeni kadın üyeler kazandırdık. Kısa sürede 30 bin üyeye ulaştık ve üye girişleri devam ediyor."

Nazlıaka konuşmasının ardından, partiye üye olan kadınlara rozet taktı.

Arhavi ilçesine giderek Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu ile de görüşen Nazlıaka, 22 Temmuz'da yaşanan selde zarar gören bazı vatandaşları ve esnafı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur