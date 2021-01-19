CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu Aydın'da saha incelemelerine başladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, enerji üretimine ve sermayeye karşı olmadıklarını fakat enerji üretilirken çevreye ve doğaya saygılı bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, enerji üretimine ve sermayeye karşı olmadıklarını fakat enerji üretilirken çevreye ve doğaya saygılı bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu üyeleri, saha incelemeleri kapsamında geldikleri Aydın'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından belediyenin toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, sahada inceleme yapacaklarını, çalışmaların ardından hazırlayacakları raporu genel başkanlarına ileteceklerini, daha sonra da konuyu TBMM'de gündeme getireceklerini söyledi.

Enerji üretimine karşı olmadıklarını belirten Öztunç, "Şüphesiz ki hiçbirimiz enerji üretilmesine karşı değiliz. Sermayeye de karşı değiliz, enerji de üretilecek, sermaye de parasını kazanacak, işçi de kazanacak. Ama bunları yaparken çevreye, doğaya saygılı yapacağız. İnsanların yaşamlarını kısıtlamadan bunları gerçekleştireceğiz." dedi.

Aydın'da jeotermalden kaynaklı "çürük yumurta kokusu" şikayetinin bulunduğunu öne süren Öztunç, şöyle devam etti:

"Jeotermaller sadece çevre açısından değil tarım açısından da sıkıntılı. Bu bölge dünyanın en güzel incirinin yetiştiği bir bölge ama maalesef jeotermal yanlış kullanıldığı için tarım etkileniyor, ürünler etkileniyor. Jeotermal enerji yenilenebilir enerjidir ama doğru yapılırsa. Maalesef Türkiye'de bu doğru yapılmıyor ve dünya standartlarında kullanılmıyor."

Öztunç, komisyonda Aydın milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, İzmir Milletvekili Mahir Polat, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Parti Meclis Üyesi Gizem Özcan'ın bulunduğunu sözlerini ekledi.

Toplantıda CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve CHP'li ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun