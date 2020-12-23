İzinsiz tadilat yapılan CHP İstanbul il binası mühürlendi

CHP'nin Sarıyer'deki İstanbul İl Binası mühürlendi. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir" denildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Sarıyer'de kiraladığı il binasında ruhsatsız tadilat yapıldığıyla ilgili gelen şikayetler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tadilatı durdurmuştu. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: İstanbul'un Sarıyer İlçesi Ayazağa Mahallesi'nde yer alan ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki yapının bazı bölümlerinde ofis olarak kullanmak amacıyla ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığına yönelik site yönetimince şikayette bulunulmuştur.

"RUHSATSIZ TADİLAT VE TAMİRAT İŞLEMİNDEN DOLAYI MÜHÜRLENDİ"

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince şikayete konu binada 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddesi gereğince denetim yapılmıştır. Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir.

Şikayete konu basit tamir tadil kapsamını aşan ve projeye aykırı kısımların projesine uygun hale getirilmesi ya da ilgili mevzuata uygun şekilde tadilat projeleri düzenlenmesi halinde İmar Kanunu kapsamında mühürleme tutanağına ilişkin gerekli işlemler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecektir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı