Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ifade verdi
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Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ifade verdi

01.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:39

- Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ifade verdi Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla ifade verdi.

- Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ifade verdi

İSTANBUL - Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla ifade verdi.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 2016 yılında Yassıada'ya ilişkin söylediği sözler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca talimat ile ifadesi alınan Canpolat'a adliyeye gelen parti yöneticileri destek verdi.

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Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ifade verdi
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ifade verdi
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ifade verdi
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ifade verdi
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ifade verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR

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