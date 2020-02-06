CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, güven tazeledi

06.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:18

CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, 12. Olağan Kongresinde güven tazeleyerek yeniden il başkanlığı görevine seçildi.



CHP Erzincan 12. Olağan Kongresi bir düğün salonunda delege ve partililerin katılımıyla gerçekleşti. Ayhan Doğan, Yaşar Kaya, Yüksel Turan ve Bülent Yümin'in il başkanlığı için yarıştığı kongrede 176 delegeden 165'i oy kullandı.



Seçim sonucunda 84 oy alan Ayhan Doğan yeniden İl Başkanı olarak güven tazeledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA