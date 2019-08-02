CHP heyeti sel bölgesinde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ve beraberindeki heyet, su su baskını ve toprak kaymasından zarar gören Akçakoca'nın Esmahanım ile Uğurlu köylerindeki vatandaşları ziyaret etti.

İl yönetimiyle olayda hayatını kaybedenlerin yaşadığı Esmahanım köyüne gelen Köse, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Köse, evleri yıkılan, hasar gören vatandaşlara da "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Buradan selin ağır hasar verdiği Uğurlu köyüne gecen Köse, köy meydanında çalışmaları yerinde inceleyerek beraberinde getirdiği yardım kolilerini köy sakinlerine dağıttı.

Kaynak: AA