CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması

11.09.2019 14:58

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Diyarbakır'daki o annelerin acılarını hafifletmek için kimin elinden ne geliyorsa yapması gerekir. Annenin gözünün yaşına duyarlı olmak iyi bir şeydir, bunu konjonktürel olarak ele almak sahtekarlıktır." dedi.

Özel, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin anket ve saha çalışmalarına göre potansiyelini en fazla artırma imkanı olan 24 ile milletvekillerinden oluşan heyetler göndereceklerini bildirdi.

CHP'nin dün gerçekleştirdiği MYK toplantısında alınan karar doğrultusunda, 120 milletvekilinin Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Kars, Kırıkkale, Konya, Rize, Uşak, Şanlıurfa gibi illeri ziyaret edeceğini anlatan Özel, en fazla 7 en az 4 milletvekilinden oluşacak heyetlerin, 1 Ekim'e kadar ziyaretlerini tamamlayacağını belirtti.

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yıl içinde bu illere yapacağı ziyaretlere yönelik olarak heyetlerin raporlarını hazırlayacağını da söyledi. Özel, bu raporların 4-5-6 Ekim günlerinde Abant'ta gerçekleştirecekleri kampta ele alınacağını, raporları hazırlayanların bilgilendirme yapacağını kaydetti.

"Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" olarak adlandırılan metne imza atan bazı akademisyenlere yönelik Anayasa Mahkemesinin 26 Temmuz 2019'da verdiği hak ihlali kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığını dile getiren Özel, "gizli bir elin kararı Resmi Gazete'de yayımlatmayarak, kendisi açısından sonuç doğurmamasını sağlamaya çalıştığını" savundu.

-"Diyarbakır'da ağlayan anneler Mecliste de ağladı"

Ülkenin gündeminde Diyarbakır'da bir siyasi partinin kapısında gözyaşı döken annelerin bulunduğunu ifade eden Özel, annelerin gözyaşının rengi olmadığını vurguladı.

Tüm annelerin acılarını CHP olarak kendi yüreklerinde hissettiklerini söyleyen Özel, "Bu annelerin bir devlet kapısında çare bulamayıp bir siyasi partinin kapısında bulunmalarını, devlet açısından görev ihmali görüyoruz. Ancak o annelerin acılarını hafifletmek için kimin elinden ne geliyorsa yapması gerekir. CHP de bu konuda en pozitif inisiyatifi göstermektedir, bu acıları paylaşmaktadır. Annelerin yerlerde oturdukları, ağladıkları görüntünün bir an önce sona ermesini, bu ülkede hiçbir annenin, hiçbir yerde gözyaşı dökmemesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Özel, oturma eylemi yapan ailelerin arasında, terör örgütünün elinde bulunan 12 polis ve askerin annelerinden bazılarının da yer aldığını belirterek, bu anne ve babaları CHP olarak 29 Mayıs 2019'da CHP grup salonunda misafir ettiklerini anlattı. Özel, bu ailelerin, CHP ve HDP dışındaki partilerden, özellikle AK Parti'den randevu alamadığını söylediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün Diyarbakır'da ağlayan anneler Mecliste de ağladılar. AK Parti, aylarca onların sesini duymadı. O gün Sayın Naci Bostancı ile yaptığım telefon görüşmesi sonucunda, ailelere aylar sonra randevu alma imkanı sağladık. Bu ağlayan annelere aylardır, yıllardır duyarsız kalan bir iktidar ve onun medya organı, bugünlerde bu anneler bir başka konumda ağlıyorlar diye bunu önemsiyor, herkese 'Biz bu anneleri önemsiyoruz, siz niye önemsemiyorsunuz' diyor. Vallahi billahi yalan. Hem asker, polis annelerinin hem de PKK'nın elinde çocuğu olan, kaçırılan, küçük yaşta kendi iradesiyle giden ancak henüz reşit olmadığı için mutlaka bu kandırılmaya karşı devletin sahip çıkması gereken bu çocukların annelerinin yanındayız. Ne yapılacaksa yapılsın ama bir tek şey söylüyoruz; istismar, hamaset yapılmasın, göz göre göre yalan atılmasın. Annenin gözünün yaşına duyarlı olmak iyi bir şeydir, bunu konjonktürel olarak ele almak sahtekarlıktır, siyasi çıkar uğruna ele almak samimiyetsizliğin dik alasıdır. Tüm tarafları samimiyete davet ediyoruz."

Özel, Milli Eğitim Bakanlığının 2018-2019 yılı istatistiklerinin açıklandığını anımsatarak, ilkokulda okullaşma oranının yüzde 91, ortaokulda 93,28 olduğunu kaydetti. Bu oranların, eğitimde 10 çocuktan birinin kayıp olduğunu gösterdiğini savunan Özel, 2011-2012'de 4+4+4 uygulaması başladığında bu oranın yüzde 98,67 olduğuna dikkati çekti.

-"RTÜK üyesi seçmesi gerekir"

CHP Grup Başkanvekili Özel, RTÜK Kanunu'na göre RTÜK üyelerinin, asli görevini aksatmayan bilimsel amaçlı eser hazırlama, ders ve konferans verme, jüri ve komisyon üyeliği yapma hariç resmi veya özel nitelikte hiçbir görev alamayacağını, özel veya kamu medya hizmet sağlayıcılarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan veya dolaylı olarak taraf olamayacağını, bu konularda hiçbir maddi menfaat sağlayamayacağını anımsattı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciğine atandığını ve TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini, buralardan da maaş aldığını savunan Özel, "Bunlar olduğunda ne olur? Yasanın 38. maddesi diyor ki, 'görevden çekilmiş sayılır'. RTÜK üyemiz Faruk Bildirici gerekli başvuruyu yaptı, RTÜK'ün bu konuda Meclise bir yazı yazarak, RTÜK üyesi seçmesi gerektiğini bildirdi. AK Parti'ye şunu söylüyoruz; sizin RTÜK üyeliğinize göz dikmiş değiliz, kanuna uygun görev yapacak RTÜK üyesi adayınız vardır." dedi.

-"Böyle bir gerçeği teyit etmesi önemli"

Özel'e, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın, HDP'li Ahmet Türk ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik açıklamaları da soruldu. Özgür Özel, AK Parti'den birisinin, bütün dünyanın bildiği, bütün Türkiye'nin gözleri önünde olan böyle bir gerçeği teyit etmesinin önemli, kıymetli olduğunu kaydetti.

Bunu kıymetli kılanın Arınç'ın bir doğruyu söylemesi değil, bu doğruyu AK Parti'de başka hiç kimsenin söylemeye cesaret etmemesi olduğunu belirten Özel, "Arınç'ın böyle bir fikri varsa, buna rağmen bu uygulama yapılıyorsa o zaman Arınç'a 18 bin lira maaşını niye ödüyoruz? Bir hata varsa yapan AK Parti'dir. Yanlışı söyleyene de sırf söylesin diye 18 bin lira maaş vermeye gerek yoktur. Sayın Arınç'a bu maaşı vermeseniz, farklı mecralardan, farklı kişilerin yanından bunları söylüyor olacaktı. O kurul konuşmasın, sussun, burada dursun, karşıya geçmesin diye oluşturulmuştur. Kesin maaşı, karşıya geçip söyleyecekler. Arınç'ın farkı, bunu içeriden söylemesi." değerlendirmesinde bulundu.

Arınç'ın ifadelerinden sonra AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamalarına ilişkin görüşü sorulan Özel, "AK Parti'de Turan'ın yaşı ve siyaset yaşı itibarıyla Arınç'a, o yaştaki birine o sözleri nasıl söyleyebildiğini hayret ve ibretle takip ediyoruz. AK Parti'nin erdemi buysa, milli değerlere saygısı buysa söyleyecek sözümüz yok. Bülent Turan, Bülent Arınç'a karşı siyaseten canlı bomba eylemi gerçekleştirmiştir." diye konuştu.

CHP'nin RTÜK üyesi Faruk Bildirici de basın toplantısında, etik ve yasa ihlali olduğunu öne sürdü. Ebubekir Şahin'e, görev yaptığı kuruluşları söylediğini, onun da bunu kabul ederek hukuka aykırı olmadığını ifade ettiğini öne süren Bildirici, belgelerle birlikte dilekçe hazırlayarak, üst kurula verdiğini, Şahin'in görevden çekilmiş sayılmasını talep ettiğini belirtti.

Kaynak: AA