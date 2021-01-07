ABD Kongresi baskınına ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İngilizce mesaj: Sorunun çözülmesi memnuniyet verici

ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu İngilizce mesaj yayınlayarak demokrasi vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda, "ABD'de seçim sonuçlarını reddeden, demokrasiyi hedef alan sivil ayaklanma girişiminin ardından, sorunun çözülmesi memnuniyet vericidir" ifadelerini kullandı.