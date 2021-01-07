ABD Kongresi baskınına ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İngilizce mesaj: Sorunun çözülmesi memnuniyet verici
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ABD Kongresi baskınına ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İngilizce mesaj: Sorunun çözülmesi memnuniyet verici

07.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:41

ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu İngilizce mesaj yayınlayarak demokrasi vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda, "ABD'de seçim sonuçlarını reddeden, demokrasiyi hedef alan sivil ayaklanma girişiminin ardından, sorunun çözülmesi memnuniyet vericidir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan şiddet olaylarına ilişkin, Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

"UMARIM SÜREÇ HUZUR İÇİNDE TAMAMLANIR"

Kemal Kılıçdaroğlu, İngilizce olarak da paylaştığı mesajında, "ABD'de seçim sonuçlarını reddeden, demokrasiyi hedef alan, endişeyle takip ettiğimiz sivil ayaklanma girişiminin ardından, sorunun çözülmesi memnuniyet vericidir. Umarım süreç, sandığın belirlediği şekilde ve huzur içinde tamamlanır" ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

ABD Kongresi'ndeki baskına ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu İngilizce mesaj paylaştı: Sorunun çözülmesi memnuniyet verici
ABD Kongresi baskınına ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İngilizce mesaj: Sorunun çözülmesi memnuniyet verici

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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