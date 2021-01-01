CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

01.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:49
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının sorulması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Herhalde bir kadına bundan daha ağır hakaret edilmez. Doğru değil. Ne demek ya vitrin mankeni? Dönüp bir kendisine baksın bakalım. İnsan gerçekten üzülüyor. O koltuğun hakkını ver sen... Oturduğu koltukla millete, vatandaşa, başını açana, başını kapatana her türlü hakareti yapabiliyor. Ne demek ya vitrin mankeni? Kendi partisinden olursa hiçbir sorun yok, başka bir partiden olursa vitrin mankeni. Hangi mantıkla, hangi bilgiyle, hangi birikimle bunu söylüyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:  "Yazıktır, günahtır. Toplumu ayrıştırmak, toplumu kavga eder hale getirmek. Yetmedi mi arkadaş? Biraz da sesini kes, insanlara hakaret etmekten vazgeç. Senden yana olan herkes çok iyi, karşında olan herkes düşman. Bu ülkede beraber yaşıyoruz. Başı açığı, başı kapalısı, kadını, erkeği, genci… Beraber yaşıyoruz. Bırakın. Bari hiç değilse 2021'in birinci gününde bu milletin yüzü gülsün" ifadelerini kullandı.

 


- İstanbul
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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