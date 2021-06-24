CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Körfezi'ndeki müsilajı inceledi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Körfezi'ndeki müsilajı inceledi

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hereke'de esnaf ziyareti Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla özçekim yapması Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnafla sohbet etmesi, el sallaması Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hereke Mahallesi'nde iskeleden denizdeki müsilaj hakkında bilgi alması Kemal...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hereke'de esnaf ziyareti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla özçekim yapması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnafla sohbet etmesi, el sallaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hereke Mahallesi'nde iskeleden denizdeki müsilaj hakkında bilgi alması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hereke İskelesinden tekneye binmesi

Balıkçıların Kemal Kılıçdaroğlu'na balık ekmek ikram etmesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun teknede balıkçılarla sohbeti KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hereke'de esnafı gezerek sorunlarını dinledi. Hereke Mahallesi'nde iskeleden denizdeki müsilajı inceleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra bindiği teknede balıkçılarla sohbet etti ve ikram edilen balık ekmeği yedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Körfezi'ndeki müsilajı inceledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Körfezi'ndeki müsilajı inceledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Körfezi'ndeki müsilajı inceledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Körfezi'ndeki müsilajı inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
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