CHP'den istifa eden 3 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edildi
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CHP'den istifa eden 3 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edildi

29.01.2021 17:58 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:34
CHP'den istifa eden 3 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edildi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak parti içindeki rahatsızlıkları dile getiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edildi. Öte yandan CHP'den başka vekillerin de istifa edeceği kulislerde konuşuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak parti politikasındaki rahatsızlıklarını dile getiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in partiden istifa ettiklerini açıklamalarının ardından yol haritaları merak konusu oldu.

İNCE'NİN YENİ PARTİSİNE GEÇECEKLERİ İDDİA EDİLİYOR

CHP'den istifa eden 3 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği konuşuluyor. Mehmet Ali Çelebi, İnce'nin kurduğu Memleket Hareketi'nin sözcüsü olacağı öne sürüldü.

CHP'DE YENİ İSTİFALAR YAŞANABİLİR

3'lü istifanın ardından kulisler de hareketlendi. Bu üç ismin dışında başka vekillerin de istifa edeceği ve İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU'YLA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 10 Aralık 2020 tarihinde parti yönetimiyle ilgili eleştiri mektubu gönderen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile TBMM'deki odasında görüşmüştü. Çelebi, görüşmenin ardından, 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna 'hayır' yanıtını vermişti.

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