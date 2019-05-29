CHP'den İhraç Edilen Öztürk Yılmaz, Yeni Parti Kuruyor
CHP'den yaklaşık 8 ay önce ihraç edilen Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni parti kurmak için çalışmalarına hız verdi.
Musul Başkonsolosluğu görevini yürütürken DEAŞ tarafından kaçırılan, Türkiye'ye döndüğü dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından anlından öpülerek karşılanan Öztürk Yılmaz, yeni parti kurmak için kolları sıvadı.
SİNYALİ VERMİŞTİ
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ters düşen ve sonrasında CHP'den ihraç edilen Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Yeni bir parti mi kurulacak?" sorusuna "Yeni bir şeyler yapacağız. Yaz sonuna doğru kapsamlı bir açıklama yapacağım. Bu bir partinin kopyası değil, Türkiye'yi kucaklayacak bir şey olacak" yanıtını vermişti.
Binali Yıldırım'dan göçmenlerle ilgili dikkat çeken mesaj: Güvenlik sorunu oluşturursa kulağından tutar atarız