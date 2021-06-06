"CHP'den başka parti kazanamaz" diyerek MHP'den istifa etti! Yanında 2 bin kişiyi de götürüyor

Adana'nın Karataş ilçesinde geçtiğimiz yıllarda belediye başkan adaylığı görevinde de bulunan MHP'li Süleyman Balıkçı, Karataş'ta bundan sonra CHP'den başka partinin seçim kazanmasının mümkün olmadığını belirterek CHP'ye geçti. Balıkçı, Karataş'ın köylerindeki 2 bin kişinin de CHP'ye katılacağını açıkladı.

Adana'nın Karataş ilçesinde siyasi anlamda ciddi hareketlilik yaşanıyor. Karataş'ın büyük aileleri arasında yer alan Balıkçı ailesine mensup Süleyman Balıkçı, Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ederek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiğini açıkladı.

"CHP'DEN BAŞKA PARTİ KAZANAMAZ"

Balıkçı, MHP'den istifa etme nedenini ise Karataş'ta bundan sonra CHP'den başka partinin seçim kazanmasının mümkün olmadığı şeklinde ilan etti. Gazete Adana'da yer alan habere göre Karataş Belediyesi, mevcut olarak MHP'li belediye başkanı tarafından yönetiliyor.

"2 BİN KİŞİYLE CHP'YE ÜYE OLUYORUZ"

Yaklaşık 2 bin kişinin daha kendisinin ardından CHP'ye katılacağını aktaran Balıkçı, istifasıyla ilgili şunları söyledi:

"Karataş ilçemiz ve yakın köylerimizden çoğunluğu AK Parti ve MHP'ye mensup yaklaşık 2 bin kişiyle CHP'ye katılmaya hazırlanıyoruz. Bir süre önce CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizlere CHP'ye katıldığımız için rozet takmıştı. Genel başkanımız bizi onore etmişti. Şimdi sıra bizde. 2 bin kişiyle CHP'ye üye oluyoruz. Bundan sonra Karataş'ta CHP'den başka partinin iktidarı olmayacak"