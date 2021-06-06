"CHP'den başka parti kazanamaz" diyerek MHP'den istifa etti! Yanında 2 bin kişiyi de götürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"CHP'den başka parti kazanamaz" diyerek MHP'den istifa etti! Yanında 2 bin kişiyi de götürüyor

Haberler.com - Haberler | Politika

Adana'nın Karataş ilçesinde geçtiğimiz yıllarda belediye başkan adaylığı görevinde de bulunan MHP'li Süleyman Balıkçı, Karataş'ta bundan sonra CHP'den başka partinin seçim kazanmasının mümkün olmadığını belirterek CHP'ye geçti. Balıkçı, Karataş'ın köylerindeki 2 bin kişinin de CHP'ye katılacağını açıkladı.

Adana'nın Karataş ilçesinde siyasi anlamda ciddi hareketlilik yaşanıyor. Karataş'ın büyük aileleri arasında yer alan Balıkçı ailesine mensup Süleyman Balıkçı, Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ederek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiğini açıkladı.

"CHP'DEN BAŞKA PARTİ KAZANAMAZ"

Balıkçı, MHP'den istifa etme nedenini ise Karataş'ta bundan sonra CHP'den başka partinin seçim kazanmasının mümkün olmadığı şeklinde ilan etti. Gazete Adana'da yer alan habere göre Karataş Belediyesi, mevcut olarak MHP'li belediye başkanı tarafından yönetiliyor.

"2 BİN KİŞİYLE CHP'YE ÜYE OLUYORUZ"

Yaklaşık 2 bin kişinin daha kendisinin ardından CHP'ye katılacağını aktaran Balıkçı, istifasıyla ilgili şunları söyledi:

"Karataş ilçemiz ve yakın köylerimizden çoğunluğu AK Parti ve MHP'ye mensup yaklaşık 2 bin kişiyle CHP'ye katılmaya hazırlanıyoruz. Bir süre önce CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizlere CHP'ye katıldığımız için rozet takmıştı. Genel başkanımız bizi onore etmişti. Şimdi sıra bizde. 2 bin kişiyle CHP'ye üye oluyoruz. Bundan sonra Karataş'ta CHP'den başka partinin iktidarı olmayacak"

2020-2021 son anketler! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi ve anket sonuçları
2020-2021 son anketler! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi ve anket sonuçları
'CHP'den başka parti kazanamaz' diyerek MHP'den istifa etti! Yanında 2 bin kişiyi de götürüyor
Afyon'daki seçimleri AK Parti kazandı, Eroğlu iddialı konuştu: Erken seçim olursa da böyle kaybedecekler
Afyon'daki seçimleri AK Parti kazandı, Eroğlu iddialı konuştu: Erken seçim olursa da böyle kaybedecekler
Heyecan doruktaydı! Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde kazanan AK Parti oldu
Heyecan doruktaydı! Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde kazanan AK Parti oldu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Merih Demiral Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"CHP'den başka parti kazanamaz" diyerek MHP'den istifa etti! Yanında 2 bin kişiyi de götürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 18:35:17. #1.16#

title