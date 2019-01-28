CHP'de Şerdil Dara Odabaşı Krizi Büyüyor: 29 Ekim'de Bağdat Caddesi'ne Nasıl Gelecek

CHP'de adaylık krizi derinleşirken Parti Meclisi toplantısına Kadıköy için adı geçen Şerdil Dara Odabaşı ile ilgili tartışmalar damga vurdu. Odabaşı'nın PKK ve HDP ile ilgili skandal paylaşımlarını toplantı sürecinde gündeme getiren bazı üyeler Parti Meclisi'ne şu soruları sordu:

"NASIL KOL KOLA YÜRÜYECEK"

"Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu her sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Kadıköy'ün göbeği olan Bağdat Caddesi'ne geliyor. Kılıçdaroğlu burada seçmenlerle birlikte yürüyor. Peki Genel Başkan, 29 Ekim'de PKK ve HDP destekçisi bir başkan ile nasıl kol kola yürüyebilecek?"

Odabaşı'nın 'paraşüt aday' olarak kirli pazarlıklar sonrası aday gösterildiğini düşünen partililer de sosyal medyadan da gerek Genel Merkez'e gerekse Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösteriyor.

İşte Odabaşı'nın skandal paylaşımlarından bazıları: