CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış
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CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış

26.01.2021 07:33 | Son Güncelleme: 26.01.2021 07:43
CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış

CHP'de daha önce gündeme gelen taciz ve tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP üyesi Nurcan Y., Aksu İlçe Başkanı K.Y. tarafından su almaya gittiği çeşmede tecavüze uğradığını öne sürdü. Hamile kaldığını belirten kadın, "O zamanlar kola aldı. Ben de içerisine aspirin attım, onu içtim. Sonrasında düşük yaptım" dedi.

Son zamanlarda CHP'de taciz ve tecavüz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Antalya'da CHP Aksu İlçe Başkanlığı'nda yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Parti üyesi Nurcan Y., CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y.'nin 2016 yılında kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Daha sonra hamile kaldığını belirten kadın, bebeğin düşmesi için darbedildiğini iddia etti.

"KARŞI KOYDUM AMA BAŞARAMADIM"

K.Y. ile partiye gidip gelirken tanıştığını aktaran 39 yaşındaki kadın, "Bir gün yayla şenliklerinden dönerken su çeşmesine gitmiştim. Arkamdan gelmiş. Sonra bana tecavüz etmeye başladı. Karşı koydum ama başaramadım" ifadelerini kullandı.

CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış

"KOLA ALDI, BEN DE İÇERİSİNE ASPİRİN ATTIM"

Olayın ardından hamile kaldığını aktaran Nurcan Y., "Köpekler hamile kaldığı zaman, düşük yapmaları için kolaların içine aspirin katılır. Bu insanlar için de geçerli. O zamanlar kola aldı. Ben de içerisine aspirin attım, onu içtim. 1 hafta kadar karnım sürekli ağrıdı ancak sonrasında düşük yaptım" dedi.

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