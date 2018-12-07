CHP Çanakkale Ezine Belediye Başkan Adayı Halil Büyükerol Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Çanakkale Ezine Belediye Başkan adayı Halil Büyükerol oldu. Peki, CHP Çanakkale Ezine Belediye Başkan adayı olan Halil Büyükerol kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Halil Büyükerol hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN HALİL BÜYÜKEROL KİMDİR?

Halil Büyükerol,1963 senesinde Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dünyaya geldi. Halil Büyükerol, eğitimini Ezine ve İzmir'de tamamladı. Daha sonra 1987 yılında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünden mezun oldu.

MEVCUT ÇANAKKALE EZİNE BELEDİYE BAŞKANI

1990 yılında Ezine'de elektrik sektöründe çalışmış ve 1994 yılında yerel seçimlerle İl Genel Meclis Üyesi olarak kadroya dahil olmuştur. 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisinden Ezine Belediye Başkanlığı'na adaylığını koymuş ve seçimleri kazanarak belediye başkanı oldu. Halil Büyükerol, halen mevcut Ezine Belediye Başkanı'dır. Evli ve 2 çocuk babası olan Halil Büyükerol, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den Çanakkale İli Ezine İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.