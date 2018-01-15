CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş görevi devraldı

Akkuş: "CHP iktidar olacağım diyor, fakat akşam hepimiz yatağa giriyoruz"

BURSA - CHP Bursa Olağan İl Kongresi'nin ardından, İl Başkanı Hüseyin Akkuş görevi Şadi Özdemir'den devraldı.

CHP Bursa Olağan İl Kongresi'nin ardından göreve seçilen İl Başkanı Hüseyin Akkuş, CHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende görevi Şadi Özdemir'den devraldı.

Akkuş yaptığı açıklamada, "CHP iktidar olacağım diyor, fakat akşam 7-8'de hepimiz yatağa giriyoruz. Çünkü sonuç genelde hüsran oluyor. Biz yatağa girmeyeceğiz, çünkü yatağa girdiğimiz zaman uyuyamıyoruz. Bizim maksadımız Bursa'da yaşayan bütün yurttaşlarımıza dokunmak ve onlarla beraber siyaset üretmektir. Bize 500 bin kişi oy vermektedir. Biz öncelikli olarak onlara ulaşacağız. Biz kendi sorumluluklarımızı il başkanlığı olarak yerine getireceğiz. İlçe başkanlarımız da aynı sorumluluk üzerinden siyaset yapacak. Onlar yollarımızı temizleyecek, süpürecekler, biz de aynı şekilde il başkanlığı olarak projelerimizle siyaset üretecek ve o 500 bin arkadaşımıza ulaşacağız. Büyükşehir Belediyesi'ni almak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacağım diyor, fakat akşam 7-8'de hepimiz yatağa giriyoruz. Çünkü sonuç genelde hüsran oluyor. Ben yeni seçilmiş bir arkadaşınız olarak şunu söylemek istiyorum. Biz yatağa girmeyeceğiz, çünkü yatağa girdiğimiz zaman uyuyamıyoruz. Uyuyacak ortamı sağlamak için bütün şehri önemsiyoruz" dedi.

Şadi Özdemir ise, "Biz il başkanlığı görevini bıraktık, siyaseti bırakmadık. Büyükşehir, ilçe ve merkezi yönetimlerin ele geçirilmesinde son nefesimize kadar ben ve arkadaşlarım mücadele edeceğiz. Biz hep beraber el ele verip, bir yumruk gibi bütün olabilirsek Bursa'nın geleceğini değiştirebiliriz. Başkanımız ve ekibi bize hangi görevi verirse emirlerindeyiz, sonuna kadar beraberiz. Yeni yönetici arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.

Şadi Özdemir'e CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık tarafından plaket takdim edildi.