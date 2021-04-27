CHP Ardahan İl Başkanı Taştan, Biden'ın "soykırım" ifadesini kınadı
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CHP Ardahan İl Başkanı Taştan, Biden'ın "soykırım" ifadesini kınadı

CHP Ardahan İl Başkanı Taştan, Biden'ın 'soykırım' ifadesini kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Taştan, açıklamasında, Türkiye üzerinde baskı oluşturulmak istendiğine dikkati çekerek, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915'te yaşanan olayları "soykırım" olarak nitelemesi büyük bir yanlış olarak tarihe geçmiştir. Bu açıklama Türkiye-ABD ilişkilerine olduğu kadar, Ermenistan halkı ile Türk halkı arasında bir uzlaşıya ulaşılmasına da olumsuz etki yapacak ve onarılması güç yaralar açacaktır.

1915 olayları, Türklerin ve Ermenilerin hafızasında büyük travmaya neden olan bir trajedi, bir felaket olarak iz bırakmıştır. Bu travmanın giderilmesi bu tür açıklamalarla mümkün değildir. Özellikle diğer ülkelerin devlet yetkililerinin üzerine düşen, geçmişte yaşanan trajedi üzerinden yeni bir gerilime yol açmak değil, ortak acının yaralarının sarılmasına çalışmak olmalıydı. Bu açıklama ile bu fırsat da kaçırılmıştır.

Güney Kafkasya'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında 30 yıldır süren Yukarı Karabağ sorununun çözüm aşamasına yaklaşıldığı, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarıldığı ve bölgede Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan halklarının barış, huzur, istikrar ve refah içinde geleceğe bakmaya hazırlandıkları bir sırada kullanılan sözde "soykırım" ifadesi bu sürecin zedelenmesine yol açacaktır" ifadelerine yer verdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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