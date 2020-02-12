CHP Aliağa Gençlik Kollarından yeni görevlendirme
Haberler » Politika » CHP Aliağa Gençlik Kollarından yeni görevlendirme - Haberler

CHP Aliağa Gençlik Kollarından yeni görevlendirme

CHP Aliağa Gençlik Kolları yönetiminde yeni görevlendirme yaptı.

12.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:07
CHP Aliağa Gençlik Kollarından yeni görevlendirme

CHP Gençlik Kolları yönetiminde yeni görevlendirme yaptı.


CHP Aliağa Gençlik Kolları İlçe Yönetimi, Aliağa Gençlik Kolları Başkanı başkanlığında toplandı. İlçe binasında yapılan yönetim toplantısında yönetim kurulu üyeleri arasında yeni görev dağılımı yapıldı. Yeni görevlendirme listesi şöyle : Ahmet Orhan (başkan), Ilgın Kavaklıoğulları (sekreter), Semih Özel (sayman), Özge Cepik (eğitim sekreteri), Yasemin Şenkaya (örgüt ve örgütlemeden sorumlu), Haydar Atmaca (eylem ve etkinliklerden sorumlu), Sinan Can Şiriner (sosyal medyadan sorumlu), Büşra Sevgi (sivil toplum kuruluşlarından sorumlu), Doğukan Acar (seçim ve hukuk işlerinden sorumlu), Nigar Aydın (köy ve mahallelerden sorumlu), Murat Uğur Gürer (basın ve yayından sorumlu). - İZMİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler