Chiliz Coin Yorum: Blockchain Şirketi Chiliz (CHZ), Taraftar Tokenini Manchester City'ye Getiriyor

"Dünyanın dört bir yanındaki Manchester City hayranları, Socios.com'daki bazı zorunlu ve bağlayıcı olmayan kulüp anketlerinde VIP ödüllerine, kulüp promosyonlarına, oyunlara, AR özellikli işlevlere ve oylama haklarına erişmek için CITY hayran jetonlarını kullanabilir" diyor. CEO Alexandre Dreyfus liderliğindeki Chiliz .

VIP deneyimlerine erişim

"Dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sevdikleri kulübe daha da yakınlaşmaları için bir fırsat daha verecek olan yeni Manchester City Taraftar Token'i piyasaya sürmekten çok heyecanlıyız. Taraftarlar fantastik yarışmalara ve VIP deneyimlerine erişebilir ve kulüp girişimlerinde oy kullanabilirler "dedi. "Zaten kayıtlı olan her Cityzen, tüm avantajlara ve ödüllere erişebilmek için ücretsiz bir jetona da sahip."

Token ile, taraftarlar (Manchester City'de "Cityzen" olarak adlandırılırlar), token ile müşteri sadakati açısından kulübe daha yakından bağlanmalıdır. Özellikle Corona'nın stadyumların boş olduğu dönemlerde, bu, taraftar mağazacılığının dijital bir uzantısı olarak giderek daha fazla futbol kulübüne görünmektedir. Sahiplerine yıldızlarına daha fazla erişim vaat eden token satışları para kazanabilir. Yine bir Chiliz müşterisi olan FC Barcelona, ??token satışında 1,2 milyon Euro'nun üzerinde ciro yaptı.

Önde gelen Avrupa kulüpleri gemide

Taraftar jetonları artık aşağıdaki futbol kulüpleri için mevcut:

FC Barcelona

Juventus

Paris Saint Germain

Atlético de Madrid

Galatasaray

Roma olarak

Club Atlético Independiente

Trabzonspor

Apollon Limasol

Genç erkekler

Sint-Truidense VV

Novara

İstanbul Başakşehir

Ayrıca Estonya ve İsviçre'de de lokasyonlar işleten Malta blok zinciri şirketi için işler var. Futbol kulüplerinin taraftar jetonlarını satın alabilmek için, taraftarların önce Chiliz jetonlarını (CHZ) satın almaları gerekir ve bunlar daha sonra CITY ve Co. ile değiştirilebilir. CHZ'nin piyasa değeri bu yıl fırladı ve şu anda 3 milyar doları aştı.

Konsept Avrupa'da meyve verdiğinden, CEO Dreyfus şirketi 50 milyon dolarlık bir yatırımla ABD'ye getirmek istiyor. NBA Top Spot'un NFT'leri, oradaki spor organizasyonlarının blockchain'i dinlemeye istekli olduğunu zaten gösterdi.