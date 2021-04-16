Chicago'da polis 13 yaşındaki bir gencin teslim olmasına rağmen vurularak öldürüldüğü videoyu yayınladı
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BBC

Chicago'da polis 13 yaşındaki bir gencin teslim olmasına rağmen vurularak öldürüldüğü videoyu yayınladı

Chicago'da polis 13 yaşındaki bir gencin teslim olmasına rağmen vurularak öldürüldüğü videoyu yayınladı
BBC - Haberler | Dünya

ABD'de Chicago polisi 13 yaşındaki Adam Toledo isimli gencin vurularak öldürüldüğü görüntüleri paylaştı.

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ABD'de Chicago polisi 13 yaşındaki Adam Toledo isimli gencin vurularak öldürüldüğü görüntüleri paylaştı. 29 Mart'ta gerçekleşen olaya ait görüntülerde Toledo'nun karanlık bir sokakta polisten kaçtığı, ellerini kaldırarak polise döndüğü sırada ise polisin bir el ateş açtığı görülüyor.

Göğsünden vurulan Toledo, polisin tıbbi yardım uygulamaya çalışmasına rağmen hayatını kaybetti.

Perşembe günü paylaşılan ve polis memuru Eric Stillman'ın vücut kamerasından alınan videoda polisin 'Dur' diye bağırdığı, Adam Toledo'nun ellerini kaldırarak döndükten sonra vurulduğu tespit edilebiliyor.

Bu olayın ardından Chicago polisi gencin elinde silah olduğunu öne sürmüştü.

Toledo ailesinin avukatı Adeena Weiss Ortiz ise düzenlediği basın toplantısında videoda Toledo'nun polisin emrine uyarak silahını yere attığını ve polise doğru döndüğünü dile getirdi.

Toledo'nun ailesinin adalet istediğini dile getiren Ortiz, "Polis silahı olmayan birini vurmamak için eğitim alıyor" dedi.

Adam Toledo, Chicago'nun bağlı olduğu Illinois eyaletinde son yıllarda polis tarafından öldürülen en genç yaştaki kişi oldu.

Vali'den halka sakin kalmaları çağrısı

Bu görüntüler tam da ABD'de polis tarafından öldürülen kişiler yüzünden ülkenin gergin olduğu bir dönemde geldi.

Bu yüzden Chicago Valisi Lori Lightfoot, halka sakin olmaları çağrısında bulundu.

Görüntüleri izlemenin 'acı verdiğini' söyleyen Lightfoot, düzenlediği basın toplantısında, "Kısaca söylemek gerekirse Adam'a sahip çıkamadık. Şehrimizde bir genci daha kaybetmeyi göze alamayız. Uzun zamandır polis şiddeti ve görevi kötüye kullananlar yüzünden travmaya uğramış bir şehirde yaşıyoruz" dedi.

Lightfoot, bu yüzden soruşturma sürerken halkın sakin kalması gerektiğini dile getirdi.

Toledo'nun ailesi de yayımladıkları açıklamada 'şehirleri için dua ettiklerini, Adam'ın hatırası için insanların sakin kalması gerektiğini, reform için beraber işbirliği içinde çalışmalarının önemli olduğunu' aktardı.





Birkaç hafta önce öldürülen genç için protestolar sürüyor

11 Nisan'da ABD'nin Minnesota eyaletinin Brooklyn Center kentinde Daunte Wright adlı 20 yaşındaki siyah gencin polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından düzenlenen protestolar bu hafta da devam etti.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde geçen yıl George Floyd adlı bir siyah, polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmüş ve bu olay ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Minneapolis, görevden alınan Chauvin'in yargılandığı davanın görülmesi nedeniyle de gergin bir dönemden geçiyor.

Polis memuru bir savaş gazisi

Diğer yandan Chicago'da Toledo'nun öldürülmesiyle ilgili olarak olayın nasıl gerçekleştiğine dair diğer polislerin vücutlarındaki kameralar, civardaki güvenlik kameralarından görüntüler ve belgeler olmak üzere 33 dosya yayımlandı.

Savcılık makamına göre Adam Toledo, öldürülmesinden önce yoldan geçen bir arabaya ateş eden 21 yaşındaki Ruben Roman ile birlikteydi.

Ateş sesi polisin bölgeye gelmesine yol açtı.

Roman, cumartesi günü yasa dışı silah kullanımı, ateşli bir silahı sorumsuzca kullanmak ve küçük yaştaki birini tehlikeye atmak suçlamalarından mahkeme karşısına çıktı.

Chicago Sun-Times gazetesinin haberine göre Toledo'ya ateş açan 34 yaşındaki polis memuru ise bir savaş gazisi. Hakkında daha önce kayda geçen bir suçlama yok.

BBC
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