Skandal görüntü! Yamaç paraşütüyle uçarken cinsel saldırıya uğradı

Tunus’ta tatil yapan İngiliz bir anne, yamaç paraşütü deneyimi sırasında operatör tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Olay sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme taşındı.

Yayınlanan videoda iki ayrı görüntü dikkat çekiyor. Bir yanda mağdur olduğu öne sürülen kadının portresi yer alırken, diğer yanda sahil üzerinde yamaç paraşütüyle iniş yapan bir turist görüntüleniyor. Görüntülerde paraşütün sahile doğru alçaldığı ve iniş sırasında operatör ile turistin temas halinde olduğu anlar yer alıyor.

SKANDAL İDDİA

İngiliz basınına yansıyan iddialara göre, kadın turist uçuş sırasında operatörün kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürdü. Olayın ardından şikayette bulunduğu belirtilirken, yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlattığı ifade edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tunus’ta turistik bölgelerde sunulan yamaç paraşütü gibi aktivitelerde güvenlik ve denetim konuları da yeniden tartışmaya açıldı. Uzmanlar, bu tür hizmetlerin lisanslı ve denetimli işletmeler tarafından sunulmasının önemine dikkat çekiyor. Olayla ilgili resmi makamlar tarafından henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haberler.com