Chicago Bulls - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
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Chicago Bulls - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

11.02.2021 00:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:21
Chicago Bulls - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

NBA maçında bugün Chicago Bulls - NO Pelicans maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Chicago Bulls - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün NBA maçında, Chicago Bulls - NO Pelicans maçı gerçekleşecek. Chicago Bulls - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

CHİCAGO BULLS - NO PELİCANS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Chicago Bulls - NO Pelicans maçı, Chicago'da United Center'da oynanacak. Chicago Bulls - NO Pelicans maçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

CHİCAGO BULLS - NO PELİCANS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 11 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Chicago Bulls - NO Pelicans maçı, Türkiye saatiyle 04:00'da başlayacak.

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