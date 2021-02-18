Chicago Bulls - Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Chicago Bulls - Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta?

18.02.2021 02:03 | Son Güncelleme: 18.02.2021 02:08
Chicago Bulls - Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Chicago Bulls - Detroit Pistonsmaçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Chicago Bulls - Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Chicago Bulls - Detroit Pistons maçı gerçekleşecek. Peki, Chicago Bulls - Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

CHICAGO BULLS - DETROIT PISTONS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Chicago Bulls - Detroit Pistons maçı, Chicago'da United Center'da oynanacak. Chicago Bulls - Detroit Pistons maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

CHICAGO BULLS - DETROIT PISTONS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak Chicago Bulls - Detroit Pistons maçı, Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak.

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