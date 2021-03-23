Fenomen Chiara Ferragni'nin bebeği dünyaya geldi! Paylaşımı 3 saatte 3 milyon beğeni aldı
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Fenomen Chiara Ferragni'nin bebeği dünyaya geldi! Paylaşımı 3 saatte 3 milyon beğeni aldı

23.03.2021 14:56 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:51
Fenomen Chiara Ferragni'nin bebeği dünyaya geldi! Paylaşımı 3 saatte 3 milyon beğeni aldı

Her paylaşımı yüzbinlerce beğeni alan fenomen Chiara Ferragni, ikinci bebeğini dünyaya aldı. Müjdeli haberi Instagram hesabından veren fenomen bebeğine Vittoria adını verdi.

Instagram'da 22,9 milyon takipçisi bulunan moda Blogger'ı Chiara Ferragni, ikinci kez anne olduğunun müjdesini verdi. Hamilelik sürecinde verdiği pozlarla adından söz ettiren fenomen bebeğinin yüzünü gösterdiği bir paylaşım yaptı.

3 SAATTE 3 MİLYON BEĞENİ ALDI

Kızı kucağındayken çektirdiği bir pozu Instagram hesabından yayınlayan fenomenin paylaşımı 3 saat içinde 3 milyondan fazla beğeni aldı. Fedez ile olan evliliğinden Leone adında bir oğlu bulunan Chiara Ferragni, anne olduktan sonra büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti.

Chiara Ferragni-Fedez çiftinin bebeği dünyaya geldi
Fenomen Chiara Ferragni'nin bebeği dünyaya geldi! Paylaşımı 3 saatte 3 milyon beğeni aldı
Fenomen Chiara Ferragni'nin bebeği dünyaya geldi! Paylaşımı 3 saatte 3 milyon beğeni aldı
Fenomen Chiara Ferragni'nin bebeği dünyaya geldi! Paylaşımı 3 saatte 3 milyon beğeni aldı

Kaynak: Snob Magazin

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