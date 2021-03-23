Fenomen Chiara Ferragni'nin bebeği dünyaya geldi! Paylaşımı 3 saatte 3 milyon beğeni aldı

Instagram'da 22,9 milyon takipçisi bulunan moda Blogger'ı Chiara Ferragni, ikinci kez anne olduğunun müjdesini verdi. Hamilelik sürecinde verdiği pozlarla adından söz ettiren fenomen bebeğinin yüzünü gösterdiği bir paylaşım yaptı.

3 SAATTE 3 MİLYON BEĞENİ ALDI

Kızı kucağındayken çektirdiği bir pozu Instagram hesabından yayınlayan fenomenin paylaşımı 3 saat içinde 3 milyondan fazla beğeni aldı. Fedez ile olan evliliğinden Leone adında bir oğlu bulunan Chiara Ferragni, anne olduktan sonra büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti.

Kaynak: Snob Magazin