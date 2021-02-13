Chelsea Handler geleneği bozmadı! Çırılçıplak poz verdi
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Chelsea Handler geleneği bozmadı! Çırılçıplak poz verdi

13.02.2021 22:25 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:49
Chelsea Handler geleneği bozmadı! Çırılçıplak poz verdi

Amerikalı televizyon sunucusu Chelsea Handler, karlar içinde çırılçıplak poz verdi. Takipçilerine cesur pozuyla yine kitap önerisinde bulunan Handler'ın, kitaplardan çok vücudu konuşuldu.

Amerikalı ünlü televizyon sunucusu ve oyuncusu Chelse Handler, geleneği bozmayarak karlar içinde çırılçıplak bir paylaşıma daha imza attı. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kitap tanıtımı yapan Handler, kitaptan çok vücuduyla ön plana çıktı.

"KİTAPLA ISINMAYA DEVAM ETMEK İSTER MİSİNİZ?"

Ünlü sunucu, Instagram'dan yaptığı cesur paylaşıma, "Kitapla ısınmaya devam etmek ister misiniz?Kitap okuyarak eğlenmek istiyor musunuz? Ben seviyorum. İşte beğendiğim ve sizin de beğeneceğinizi umduğum kitaplar." notunu ekledi.

KİTAPTAN ÇOK VÜCUDU KONUŞULDU

Paylaşımı sonrası sosyal medyada olay yaratan Chelse Handler'a, kitaptan çok vücudu hakkında yorum yapıldı. 45 yaşındaki Chelse Handler, geçtiğimiz nisan ayında da koronavirüs nedeniyle karantinada olan takipçilerine küvette çırılçıplak pozlarıyla kitap önerisinde bulunmuştu.

Chelsea Handler geleneği bozmadı! Çırılçıplak poz verdi
Chelsea Handler geleneği bozmadı! Çırılçıplak poz verdi
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