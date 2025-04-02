ChatGPT çöktü mü? 2 Nisan Çarşamba ChatGPT problem mi var?

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CHATGPT NEDEN AÇILMIYOR?

ChatGPT , OpenAI tarafından geliştirilen ve Kasım 2022'de piyasaya sürülen bir yapay zeka (AI) sohbet robotudur. ChatGPT neden açılmadığı henüz bilinmiyor. ChatGPT'den resmi bir açıklama henüz gelmedi.

2 NİSAN 2025 CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

ChatGPT 2 Nisan 2025 tarihinde çöktü mü sorusu sıkça araştırılıyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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