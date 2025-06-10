CHATGPT çöktü mü? 10 Haziran ChatGPT'ye neden girilmiyor?

CHATGPT çöktü mü? 10 Haziran ChatGPT'ye neden girilmiyor?
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10 Haziran tarihinde kullanıcılar, popüler yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT'ye erişimde sorun yaşadı. ChatGPT'nin çöktüğüne dair iddialar ortaya atıldı. Kullanıcılar, bu durumun nedenini ve ne zaman çözüleceğini merak ediyor.

10 Haziran 2025 tarihinde ChatGPT kullanıcıları, platforma erişim sağlamakta zorluk yaşadı. Kullanıcılar, "Mesajınız iletilemedi" gibi hata mesajlarıyla karşılaştı ve sohbet başlatmakta sorun yaşadı. Bu durum, özellikle Türkiye'deki kullanıcılar arasında "ChatGPT çöktü mü?" ve "Neden erişim sağlanamıyor?" gibi soruların gündeme gelmesine neden oldu. Peki, CHATGPT çöktü mü? 10 Haziran ChatGPT'ye neden girilmiyor?

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

OpenAI'nin resmi durum sayfasında, ChatGPT hizmetinde artan hata oranları ve gecikmeler yaşandığı belirtiliyor. Şirket, bu sorunları araştırdığını ve çözüm üzerinde çalıştığını duyurdu. Ancak, şu ana kadar sorunun kaynağı veya ne zaman tamamen çözüleceği konusunda net bir açıklama yapılmadı.

Erişim sorunları, kullanıcıların platforma giriş yapamaması veya yanıt alamaması şeklinde kendini gösteriyor. Bu tür teknik aksaklıklar, zaman zaman sunucu yoğunluğu, bakım çalışmaları veya teknik arızalardan kaynaklanabiliyor. Kullanıcıların, OpenAI'nin resmi duyurularını ve durum güncellemelerini takip etmeleri önerilir.

CHATGPT'YE NEDEN GİRİLMİYOR?

Kullanıcı raporları OpenAI şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor.

CHATGPT çöktü mü? 10 Haziran ChatGPT'ye neden girilmiyor?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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