Charleroi - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Charleroi - Anderlecht hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle

18 Aralık'ta oynanacak olan, Charleroi - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Charleroi - Anderlecht hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzl!