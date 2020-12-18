Charleroi - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Charleroi - Anderlecht hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle
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Charleroi - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Charleroi - Anderlecht hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle

18.12.2020 08:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 08:55
Charleroi - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Charleroi - Anderlecht hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle

18 Aralık'ta oynanacak olan, Charleroi - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Charleroi - Anderlecht hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzl!

18 Aralık'ta oynanacak olan, Charleroi - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Charleroi - Anderlechthangi kanalda? Roma - Torino canlı İzl!İşte detaylar

Charleroi - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Charleroi ve Anderlecht 18.12.2020 Cuma günü Belçika Pro League karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Tivibu Spor 2 canlı yayınlıyor.

Charleroi Anderlecht Hangi Tarihte?

Charleroi Anderlecht Futbol karşılaşması tarihi 18.12.2020

Charleroi Anderlecht Hangi Kanalda?

Charleroi - Anderlecht maçını Tivibu Spor 2 canlı olarak yayınlayacak

Charleroi Anderlecht Maçı Hangi Gün?

Charleroi - Anderlecht maçı Cuma günü oynanacak

Charleroi Anderlecht Saat Kaçta?

Charleroi - Anderlecht Maçın başlama saati 22:45

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