'Change' otolarla 1,5 milyon liralık vurguna polis engeli - Haberler
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'Change' otolarla 1,5 milyon liralık vurguna polis engeli

'Change' otolarla 1,5 milyon liralık vurguna polis engeli
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, şasi ve motor numarası değiştirilmiş 'change' ve gümrük kaçağı yabancı plakalı olduğu belirlenen 1,5 milyon TL değerindeki 6 otomobile el koyuldu.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, şasi ve motor numarası değiştirilmiş 'change' ve gümrük kaçağı yabancı plakalı olduğu belirlenen 1,5 milyon TL değerindeki 6 otomobile el koyuldu.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri ve çevre illerde çalınan otomobillerle ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda 'change' ve gümrük kaçağı yabancı plakalı 6 otomobil tespit edildi. Otoparka çekilen otomobillerden 4'ünün 'change' araç olduğu, 2 otomobilin ise Almanya'dan çalınıp Türkiye'ye getirildiği belirlendi. Piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 6 otomobilin şaşi ve motor numarasını değiştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

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