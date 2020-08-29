Chadwick Boseman kimdir? Black Panther başrol oyuncusu Chadwick Boseman öldü mü? Chadwick Boseman neden öldü?

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BLACK PANTHER BAŞROL OYUNCUSU CHADWİCK BOSEMAN ÖLDÜ MÜ?

Marvel serisinin filmlerinden olan "Black Panther" (Kara Panter) filminde başrolde oynayan ABD'li aktör Chadwick Boseman'ın 41 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

CHADWİCK BOSEMAN NEDEN ÖLDÜ?

ABD'li aktör Chadwick Boseman'ın kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

CHADWİCK BOSEMAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Kasım 1977,

Nereli: Anderson, Güney Carolina, ABD

Ölüm tarihi ve yeri: 28 Ağustos 2020, Los Angeles, Kaliforniya, ABD

Boy: 1,83 m

Chadwick Aaron Boseman (29 Kasım 1976 - 28 Ağustos 2020) Amerikalı aktör.

Boseman Güney Carolina'da, her ikisi de Afrikalı Amerikalı olan Carolyn Leroy Boseman'nın çocuğu olarak doğup büyüdü. Boseman'a göre, yaptırdığı DNA testinde atalarının Sierra Leone'den Krio Nijerya'dan Yoruba ve Sierra Leone'den Limba insanları olduğunu göstermiştir. Annesi bir hemşireydi ve babası bir tekstil fabrikasında çalışarak döşemecilik işini yönetiyordu. Boseman 1995 yılında T. L. Hanna Lisesi'nden mezun oldu. İlk yılında ilk oyunu Crossroads'u yazdı ve bir sınıf arkadaşı vurularak öldürüldükten sonra okulda bu oyununu sahneledi.

Boseman, Washington D.C.'deki Howard Üniversitesi'ne gitti ve 2000 yılında yönetmenlik dalında Güzel Sanatlar Lisansı ile mezun oldu. Öğretmenlerinden biri akıl hocası olan Phylicia Rashad'dı. Boseman ve bazı sınıf arkadaşlarının kabul edildikleri Londra'daki İngiliz Amerikan Drama Akademisi Oxford Yaz Ortası Programına katılabilmeleri için fon toplamaya yardımcı oldu.

Boseman yazmak ve yönetmek istedi ve başlangıçta aktörlerle nasıl ilişki kuracağını öğrenmek için oyunculuk eğitimi almaya başladı. ABD'ye döndükten sonra New York'un Dijital Film Akademisi'nden mezun oldu.

Kariyerinin başlangıcında Brooklyn'de yaşadı. Boseman, New York Harlem'deki Siyah Kültür Araştırma Merkezi'nde bulunan Schomburg Junior Scholars Programında drama eğitmeni olarak çalıştı. 2008 yılında oyunculuk kariyeri için Los Angeles'a taşındı.

Boseman bir Hıristiyan olarak yetiştirildi ve vaftiz edildi. Boseman bir kilise korosu ve gençlik grubunun bir parçasıydı ve eski papazı hala inancını koruduğunu söyledi. Boseman, Marvel Sinematik Evreni'nde karakter olarak kullanılmadan önce Kara Panter olmak için dua ettiğini belirtti.

Boseman bir vejetaryendi.

Dört yıl boyunca kalın bağırsak kanseri tedavisi gören Boseman, 28 Ağustos 2020'de öldü