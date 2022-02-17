ÇGHB2 ne zaman başlayacak? Çok Güzel hareketler 2 hangi kanalda yayınlanacak

Ekranların en sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'nin Kanal D ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 31 Ocak tarihinde final yaptı. Çok Güzel Hareketler 2'nin ise hangi kanalda yayınlanacağı ve ne zaman başlayacağı merak konusu haline gelirken Semercioğlu, katıldığı YouTube yayınında merak edilen tüm soruları cevapladı. Peki ÇGHB2 ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

31 Ocak'ta final yapan Çok Güzel Hareketler 2'nin Kanal D'den sonraki yeni adresinin dijital platformlar olacağı iddia edilmişti. Ancak, Medyatava TV YouTube yayınına katılan Cengiz Semercioğlu, Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni adresini açıkladı. Yaptığı açıklamada programın yeni adresinin Star TV olduğu bildirildi.

ÇGHB2 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cengiz Semercioğlu'nun katıldığı Medyatava TV YouTube yayınında yaptığı bir diğer açıklamada ise ÇGHB2'nin ne zaman başlayacağı hakkındaydı. Komedi programının yeni kanalı ile anlaşmalar imzaladığını belirten Semercioğlu, "Anlaşmalar imzalandı. Mart ayından itibaren yayınlanmaya devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.

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