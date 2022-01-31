ÇGHB 2 yeni kanalı neresi, hangi platform? Çok Güzel Hareketler 2 Dijital Medya'ya mı geçecek? Netflix mi, Exxen mi, Blu TV'mi? Yeni bölümler nerede?

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, Kanal D'de yayınlanan eğlence programıdır. 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programın devamı niteliğindedir. ÇGHB 2 yeni kanalı neresi? Çok Güzel Hareketler 2 Dijital Medya'ya mı geçecek? Netflix mi, Exxen mi, Blu TV'mi? Yeni bölümler hangi platformda? ÇGHB 2 final mi yapıyor, bitiyor mu?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü Kanal D'de final yapacak. Program sadece Kanal D'de final olacak. Yani başka bir platformda tekrardan yeni bölümleriyle devam edecektir.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Bu akşam yine çoook eğleneceğiz. #ÇokGüzelHareketler2 yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de son kez @KanalD'de! Yakında görüşmek üzere."

Buna göre Çok Güzel Hareketler 2 yakında başka bir kanalda veya başka bir platformda tekrardan başlayacaktır. Yani program final yapmayacaktır.

ÇGH 2 YENİ PLATFORMU NERESİ, HANGİ KANALDA?

Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni yayınlanacağı platform veya kanal henüz açıklanmadı. Fakat bazı tahminlere göre ÇGH 2'nin Dijital Medya'ya yani Netflix, Blu TV, Exxen vb. gibi dijital medya platformlarına geçeceği tahmin edilmektedir. Resmi açıklama geldiğinde konumuza yazacağız.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 OYUNCU KADROSU

Arif Güloğlu

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Cemile Canyurt Kaya

Cenan Adıgüzel

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu Saka

Fatma Tezcan

Hacı Ahmet Ak

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ömer Faruk Çavuş

Safa Sarı

Selen Esen Çelebi

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun

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