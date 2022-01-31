ÇGHB 2 yeni kanalı neresi, hangi platform? Çok Güzel Hareketler 2 Dijital Medya'ya mı geçecek? Netflix mi, Exxen mi, Blu TV'mi? Yeni bölümler nerede?
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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin Kanal D'de final yapmasının ardından izleyiciler, ÇGHB 2 yeni kanalı neresi? Çok Güzel Hareketler 2 Dijital Medya'ya mı geçecek? Netflix mi, Exxen mi, Blu TV'mi? Yeni bölümler hangi platformda? ÇGHB 2 nerede yayınlanacak? merak etmişti. Bildiğiniz gibi ÇGH 2 sadece Kanal D'de final olacak. Program başka platformda kaldığı yerden devam edecektir. İşte detaylar...
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, Kanal D'de yayınlanan eğlence programıdır. 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programın devamı niteliğindedir. ÇGHB 2 yeni kanalı neresi? Çok Güzel Hareketler 2 Dijital Medya'ya mı geçecek? Netflix mi, Exxen mi, Blu TV'mi? Yeni bölümler hangi platformda? ÇGHB 2 final mi yapıyor, bitiyor mu?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü Kanal D'de final yapacak. Program sadece Kanal D'de final olacak. Yani başka bir platformda tekrardan yeni bölümleriyle devam edecektir.
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
"Bu akşam yine çoook eğleneceğiz. #ÇokGüzelHareketler2 yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de son kez @KanalD'de! Yakında görüşmek üzere."
Buna göre Çok Güzel Hareketler 2 yakında başka bir kanalda veya başka bir platformda tekrardan başlayacaktır. Yani program final yapmayacaktır.
Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni yayınlanacağı platform veya kanal henüz açıklanmadı. Fakat bazı tahminlere göre ÇGH 2'nin Dijital Medya'ya yani Netflix, Blu TV, Exxen vb. gibi dijital medya platformlarına geçeceği tahmin edilmektedir. Resmi açıklama geldiğinde konumuza yazacağız.
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