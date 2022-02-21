ÇGH 2 yeni bölüm yok mu, neden yok, final mi yaptı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümleri hangi kanalda yayınlanacak?
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Kanal D'nin sevilen yapımlarından olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bugün eski bölümüyle ekranlara gelecek. Bunun ardından izleyiciler, ÇGH 2 yeni bölüm yok mu, neden yok? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümleri hangi kanalda yayınlanacak? merak etti. İşte detaylar...
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, 2019-2022 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan eğlence programıdır. Program bugün Kanal D'de tekrar bölümüyle yayınlanacak. Peki, ÇGH 2 yeni bölüm yok mu, neden yok? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümleri hangi kanalda yayınlanacak? ÇGH final mi yaptı? Çok Güzel Hareketler yeni bölümler nerede olacak?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 geçtiğimiz haftalarda final yapmıştı. Bundan dolayı bugün yeni bölüm ekranlara gelmeyecek. Program Mart ayında Star TV'de tekrar başlayacak.
Kanal D ile sözleşmesi bittiği için 31 Ocak tarihinde final yapan Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni adresi belli oldu. Artık Star TV'de yayınlanacak olan programın mart ayında ekranlara dönmesi planlanıyor.
Ekranların sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, sözleşmesinin bittiği Kanal D'de 109. bölümüyle 31 Ocak'ta final yapmıştı. Hayranlarını üzen bu gelişmenin ardından müjdeli haber, gazeteci Cengiz Semercioğlu'ndan geldi.
Program, 1. sezonda pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 2. sezonda da pazar 20.00'de yayınlanırken bir süreliğine çarşamba 20.00'ye alınmış, fakat sonra tekrar pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 3. sezonda da pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 4. sezonda ise pazartesi 20.00'de yayınlandı. 5. sezondan itibaren başka bir kanalda yayınlanacaktır.
Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni yayınlanacağı platform veya kanal henüz açıklanmadı. Fakat bazı tahminlere göre ÇGH 2'nin Dijital Medya'ya yani Netflix, Blu TV, Exxen vb. gibi dijital medya platformlarına geçeceği tahmin edilmektedir. Resmi açıklama geldiğinde konumuza yazacağız.
Arif Güloğlu
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Cemile Canyurt Kaya
Cenan Adıgüzel
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu Saka
Fatma Tezcan
Hacı Ahmet Ak
Hilmi Deler
Metin Pıhlıs
Ömer Faruk Çavuş
Safa Sarı
Selen Esen Çelebi
Tuğba Yılmaz
Yeşim Dursun