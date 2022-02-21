ÇGH 2 yeni bölüm yok mu, neden yok, final mi yaptı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümleri hangi kanalda yayınlanacak?

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, 2019-2022 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan eğlence programıdır. Program bugün Kanal D'de tekrar bölümüyle yayınlanacak. Peki, ÇGH 2 yeni bölüm yok mu, neden yok? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümleri hangi kanalda yayınlanacak? ÇGH final mi yaptı? Çok Güzel Hareketler yeni bölümler nerede olacak?

ÇGHB 2 BUGÜN YENİ BÖLÜM YOK MU, NEDEN YOK?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 geçtiğimiz haftalarda final yapmıştı. Bundan dolayı bugün yeni bölüm ekranlara gelmeyecek. Program Mart ayında Star TV'de tekrar başlayacak.

ÇGHB 2 YENİ PLATFORMU NERESİ?

Kanal D ile sözleşmesi bittiği için 31 Ocak tarihinde final yapan Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni adresi belli oldu. Artık Star TV'de yayınlanacak olan programın mart ayında ekranlara dönmesi planlanıyor.

Ekranların sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, sözleşmesinin bittiği Kanal D'de 109. bölümüyle 31 Ocak'ta final yapmıştı. Hayranlarını üzen bu gelişmenin ardından müjdeli haber, gazeteci Cengiz Semercioğlu'ndan geldi.

ÇGHB 2 NEDEN FİNAL YAPTI?

Program, 1. sezonda pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 2. sezonda da pazar 20.00'de yayınlanırken bir süreliğine çarşamba 20.00'ye alınmış, fakat sonra tekrar pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 3. sezonda da pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 4. sezonda ise pazartesi 20.00'de yayınlandı. 5. sezondan itibaren başka bir kanalda yayınlanacaktır.

ÇGH 2 YENİ PLATFORMU NERESİ, HANGİ KANALDA?

Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni yayınlanacağı platform veya kanal henüz açıklanmadı. Fakat bazı tahminlere göre ÇGH 2'nin Dijital Medya'ya yani Netflix, Blu TV, Exxen vb. gibi dijital medya platformlarına geçeceği tahmin edilmektedir. Resmi açıklama geldiğinde konumuza yazacağız.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 OYUNCU KADROSU

Arif Güloğlu

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Cemile Canyurt Kaya

Cenan Adıgüzel

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu Saka

Fatma Tezcan

Hacı Ahmet Ak

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ömer Faruk Çavuş

Safa Sarı

Selen Esen Çelebi

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun

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