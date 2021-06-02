Cezayir'de Kovid-19 sebebiyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı
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Cezayir'de Kovid-19 sebebiyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı

Cezayir'de Kovid-19 sebebiyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Cezayir'de Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında durdurulan uçuşlar yeniden başladı.

Cezayir'de Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında durdurulan uçuşlar yeniden başladı.

Yurt dışında yaşayan Cezayirlilerin mayıs ayında "Ülkeme girmeye hakkım var" ismi altında başlattıkları kampanyanın ardından ülkede uçuşların tekrar başladığı duyuruldu.

Ülkeden ilk uçuş 200'den fazla yolcuyla Cezayir'den Paris'teki Orly Havalimanı'na gerçekleştirildi.

Cezayir Havayolları Sözcüsü Emin Endelusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salı sabahı başkentteki Huari Bumedyen Uluslararası Havalimanı'ndan Paris'in Orly Havalimanı'na giden ilk uçağın, öğleden sonra 250'den fazla yolcuyla ülkeye döndüğünü söyledi.

Cezayir Bakanlar Kurulu, 16 Mayıs'ta yaptığı toplantıda ülkenin 19 Mart 2020'den beri kapalı olan hava ve kara sınırlarının açılması kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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