Cezayir'de Buteflika'ya Yakın 5 Milyarder İsme Gözaltı

Cezayir'de, halk ayaklanması sonucu istifa eden Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın yakın çevresinden beş iş adamı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ülkenin en zengin ismi İsaad Rebrab, "sahte fatura düzenleme, rüşvet, gümrük işlemlerinde hile" yapmakla suçlanıyor. Yine Buteflika'ya yakın "Kuninef Kardeşler" olarak bilinen Riza, Abdulkadir, Karim ve Tarık Kuninef'in de başka bir yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Euronews.com'da Görüntüle