Cezaevinden izinli çıktı, ağabeyinin husumetlisini öldürdü
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Cezaevinden izinli çıktı, ağabeyinin husumetlisini öldürdü

SAMSUN'da, cezaevinden izinli çıkan Necati Ayyıldız (18), sokakta karşılaşınca tartıştığı ve ağabeyinin husumetlisi olduğu öğrenilen Caner Taşdöven'i (26) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Cezaevinden izinli çıktı, ağabeyinin husumetlisini öldürdü
29.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:48

SAMSUN'da, cezaevinden izinli çıkan Necati Ayyıldız (18), sokakta karşılaşınca tartıştığı ve ağabeyinin husumetlisi olduğu öğrenilen Caner Taşdöven'i (26) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Tutuklanan Ayyıldız, "Öldürme kastım yoktu, pişmanım" dedi. 

Olay, cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Necati Ayyıldız, ağabeyi ile husumeti bulunan Caner Taşdöven'le sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Ayyıldız yanında bulunan pompalı tüfekle Taşdöven'i 3 el ateş ederek, ağır yaraladı. Taşdöven kanlar içerisinde yerde kalırken, Ayyıldız kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Taşdöven, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde saklanan Ayyıldız, Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

Necati Ayyıldız ifadesinde, "Ben cezaevindeyken şahsın abimle olan husumetinden dolayı çok bunaldım. Çıktığımda ise ailemi ve kendimi korumak için tüfek bulunduruyordum. Olay anında ise öldürme kastım yoktu. Korkutmak istemiştim fakat öldü. Olaydan dolayı pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayyıldız, mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: DHA

Manşet

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