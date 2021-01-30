Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına giren genç kız, ortalığı birbirine kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına giren genç kız, ortalığı birbirine kattı

30.01.2021 15:22 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:51

Konya'da cezaevindeki sevilisini göremediğini iddia eden 19 yaşındaki Berçe A. tramvay hattına girdi. Önlem amacıyla tramvay seferleri durdurulurken, uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Berçe A. hattan çıkarılıp gözaltına alındı.

Bugün saat 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde Berçe A. uyuşturucu ticareti yapma suçundan cezaevine girdiği öğrenilen sevgilisi Ramazan H.'yi göremediğini iddia edip tramvay hattına girdi.

SEFERLER DURDURULDU

Berçe A.'yı görenler, polislere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Önlem amacıyla tramvay seferleri durduruldu.

UZUN UĞRAŞLAR SONUNDA İKNA OLDU

Polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilen Berçe A. raylardan çıkarılarak gözaltına alındı.

Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına giren genç kız, ortalığı birbirine kattı
Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına giren genç kız, ortalığı birbirine kattı
Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına giren genç kız, ortalığı birbirine kattı
Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına giren genç kız, ortalığı birbirine kattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Feyza Aktan Caner Cindoruk Neslihan Atagül Yasemin Özilhan
Spor Gökhan Gönül Nihat Özdemir Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına giren genç kız, ortalığı birbirine kattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 15:52:06. #1.14#
title