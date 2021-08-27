Cezaevindeki 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor
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Cezaevindeki 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Cezaevinde 3 gün geçirdikten sonra tahliye olan Deniz Akkaya, yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Ergen kızların infaz memurlarına kan ağlattığını ifade eden ünlü manken, kendilerini çığlık çığlığa yerden yere vurduklarını ve zarar verdiklerini söyledi. İnfaz memurlarının ise kızlara dokunurken onlara bir zarar görmesi halinde ceza alacaklarını ve bu açıdan işlerinin çok zor olduğuna dikkat çekti.

Selin Ciğerci'ye söylediği sözler nedeniyle çıkarılan tedbir kararını bozan Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılmış ve dün itibariyle Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmişti. Ünlü manken, magazincilere yaptığı açıklamada "Gayet paşalar gibi yattık çıktık" demişti.

"ERGEN KIZLAR İNFAZ MEMURLARINA KAN AĞLATIYOR"

Cezaevinde geçirdiği 3 günü "Söylemezsem Olmaz" programında anlatan Deniz Akkaya, en çok infaz memurları ile empati kurduğunu çünkü özellikle ergen kızların içeride onlara kan ağlattığını söyledi.

Akkaya yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Şimdi 3 günden, üç ciltlik bir kitap çıkacak durum yok ama benim orada mahkumlarla empati kurabilmem de mümkün değil. Ben bir disiplin cezası nedeniyle oradaydım. Bir suç işlemediğim için bana göre ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurallarını canlı yayında konuştuğum için, tıpkı infaz memurları gibi kuralları hatırlattığım için, benim daha çok empati kurabileceğim kişiler onlar oldu.

"KENDİLERİNİ YERDEN YERE ATIP ZARAR VERİYORLAR"

Çok uzun dışarıda dolaşmadım ama, sağa sola gidip gelirken dikkatimi çeken bir şey oldu. Özellikle ergen kızlar içeride infaz memurlarına kan ağlatıyor. Kendilerini yerden yere atıyorlar, çığlıklar atıyorlar, kendilerine zarar veriyorlar. Madde bağımlısı olabiliyorlar.

"ELLERKEN BİR YERİ KANASA SORUMLU O"

İnfaz memurunun işi o kadar zor ki, ellese, çekse, yırtılsa, bir yeri kanasa o sorumlu ve bunun cezası var. Bunun üzerine bir sürü soruşturma açılır. Şöyle görüntüler gördüm. Bir kaç defa yerde çığlık çığlığa bağıran bir genç kız, etrafında sadece uzakta duran infaz memurları. Bir de kendilerine de zarar veriyorlar."

Cezaevindeki 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor
Selin Ciğerci'nin tedbir kararından dolayı 3 gün hapis yatan Deniz Akkaya, tahliye olur olmaz ateş püskürdü
Selin Ciğerci'nin tedbir kararından dolayı 3 gün hapis yatan Deniz Akkaya, tahliye olur olmaz ateş püskürdü
Emre İliksiz
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Cezaevindeki 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor - Haberler Magazin
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