09.10.2019 23:21

Cezaevi müdürünün 4 milyon euroluk vurgunun zanlısından rüşvet aldığı iddiası

Adana merkezli 5 ilde 800 polisin katılımıyla silahlı organize suç örgütü kurdukları ileri sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alanan cezaevi müdürünün 4 milyon 795 euroluk vurgun dolasıyla cezaevine giren zanlıdan rüşvet aldığı öne sürüldü

ADANA - Adana merkezli 5 ilde 800 polisin katılımıyla silahlı organize suç örgütü kurdukları ileri sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan cezaevi müdürünün 4 milyon 795 euroluk vurgun dolasıyla cezaevine giren zanlıdan rüşvet aldığı öne sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı liderliğini yaklaşık 3 ay önce bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurguna karıştığı ileri sürülerek tutuklanan Hasan B. ve iki akaryakıt istasyonu olan İ.K.'nın yaptığı ileri sürülen "silahlı organize suç örgütüne" yönelik soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ay önce bu soruşturma kapsamında örgüte yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda örgütün adam öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, hırsızlık, çek-senet dolandırıcılığı ve rüşvet verme gibi 54 olaya karıştığını tespit etti.

Tutuklulara para karşılığı özel koğuş

Bu arada, yapılan takip sonucunda Kürkçüler Cezaevi Müdürü M.Ç.'nin örgütün lideri olduğu önü sürülen ve yaklaşık 3 ay önce bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurguna karıştığı ileri sürülerek tutuklanan Hasan B.'den cezaevinde daha iyi şartlarda tutulmak, kendi istediği koğuşa geçmek ve cezaevine giren örgüt üyelerini aynı koğuşa koyma karşılığı rüşvet aldığı iddia edildi.

"800 polisle şafak baskını"

Bu iddiaların delillerinin toplanmasının ardından polis bugün şafak vakti Adana merkezli İzmir, Konya, Mardin ve Muğla'da 800 polisle 87 adrese 74 zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda örgüt lideri olduğu öne sürülen İ.K.'nın telefonunu Adana'da bırakıp kendisinin Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasına gittiği tespit edildi. Polis zanlıyı villada yakaladı. Zanlının cep telefonunu bir operasyon olması halinde polisi yanıltmak için Adana'da bıraktığı da tespit edildi. Zanlı Adana'ya getirilmek üzere yola çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan cezaevi müdürü de adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete sorgulanmaya götürüldü. Bu arada örgüte 2'si aktif görevde 1'i emekli polisinde yardım ve yataklık yaptığı bu nedenle gözaltına alındıkları öğrenildi.

Polis yaptığı operasyonda 4'ü kadın 61 zanlıyı gözaltına alırken, örgüt lideri olduğu öne sürülen Hasan B.'nin operasyon kapsamında gözaltı kararı olduğu ancak cezaevinde bulunduğu anlaşıldı.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA